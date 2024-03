Google-Bewertungen gefielen ihm nicht: Wirt drohte, Wohnung anzuzünden

Eine Kundin war mit der Pizzeria in Linz so gar nicht zufrieden.

Eine negative Kundenrezension Ende 2023 war es, auf die der Fall aufbaut. Eine Kundin war mit so einigem in der Pizzeria in der Wiener Straße in Linz scheinbar nicht zufrieden, wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ nun schreiben. So seien Haare im Essen gewesen, man verliere den Appetit und sie hätte noch nie so mürrische Menschen getroffen.

Inhaber soll die Kundin angerufen haben

All das verpackte sie in eine Google-Bewertung, was dem 33-jährigen Inhaber der Pizzeria aber nicht sonderlich gefallen haben dürfte. Er rief sie nämlich daraufhin an und soll damit gedroht haben, ihre Wohnung zu löschen, sollte sie die negative Bewertung nicht wieder löschen.

Bis zu fünf Jahre Haft

„Verdacht der schweren Nötigung wegen negativer Google-Rezension über ein Restaurant“, heißt es dazu im Verhandlungsspiegel des Linzer Landesgerichts. Übrigens: Sollte er verurteilt werden, drohen dem 33-Jährigen sechs Monate bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.