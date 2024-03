Niederlage für SK Sturm Graz gegen OSC Lille

In dem Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Conference League musste der SK Sturm Graz eine 0:3-Niederlage gegen OSC Lille hinnehmen. In der 28. Minute ging Lille durch Jonathan David mit 0:1 in Führung. Nach einem präzisen Pass in die Schnittstelle zu Bouaddi bewies der 16-jährige David Übersicht und schob die Kugel ins lange Eck.

David trifft doppelt: 0:2 in der 51. Minute

In der 51. Minute erhöhte Jonathan David mit einem Doppelpack auf 0:2. Ein Weitschuss von Haraldsson prallte an die Latte, was David die Gelegenheit zum Abstauber bot. Obwohl Torwart Jaros leicht am Ball war, konnte er den Treffer nicht verhindern.

OSC Lille siegt 3:0 gegen SK Sturm Graz

Die endgültige Entscheidung fiel in der 71. Minute, als Edon Zhegrova mit einem präzisen Flankenball den Ball im Tor platzierte. Der Grazer Torwart Jaros hatte Schwierigkeiten, die Flanke zu entschärfen und die Kugel landete unglücklich im langen Pfosten. Die Hoffnungen auf ein Comeback ruhen nun auf dem Rückspiel.