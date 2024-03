Fremdsprachen-Talente bewiesen bei Landeswettbewerb ihr Können

Beim Finale des Kärntner Landesfremdsprachenwettbewerbs am 7. März zeigten die Teilnehmer ein beeindruckendes Niveau an Fremdsprachenkenntnissen sowie ein hohes Maß an Engagement und Freude am Sprachenlernen. Mit dabei waren rund 200 Schüler von berufsbildenden, höheren Schulen in Kärnten.

Schüler zeigten ihr Sprach-Können

Die Wettbewerbsdisziplinen umfassten die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch, sowie den Sonderbewerb für simultane Mehrsprachigkeit. Organisiert wurde er von den beiden Landeskoordinatorinnen für Fremdsprachen, Astrid Gerjol und Maria Jarnig. Der Hauptpreis war ein einwöchiger Sprachaufenthalt auf Malta, Dublin oder Alicante. Zusätzlich wurden die Landessieger dazu eingeladen, Kärnten beim Bundeswettbewerb am 8. und 9. April 2024 zu vertreten.