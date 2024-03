Urlauberin kletterte über Trafo: Bekam Stromschlag, stürzte in Tiefe

Veröffentlicht am 8. März 2024, 07:57 / ©Adobe Stock-474756048

Die niederländische Urlauberin kletterte in Saalfelden über einen Trafo auf die Arbeitsplattform eines Starkstrommastens. Auf der Arbeitsplatzform erlitt die 21-Jährige einen Stromschlag, worauf sie zirka sechs Meter zu Boden stürzte. Die 21-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch zwei Notärzte und das Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.