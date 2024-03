Rücktritt auf Bundesebene: ÖVP-Politiker will Amt niederlegen

Veröffentlicht am 8. März 2024, 08:30 / ©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Die Gerüchteküche brodelte bereits des Längeren: Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) möchte von seinem Amt zurücktreten. Noch am Freitag soll Tursky seinen Rücktritt offenbar offiziell machen.

Bürgermeisterkandidat für Innsbruck

Grund für die Entscheidung sei die Gemeinderatswahl in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck, am 14. April. Als Bürgermeisterkandidat der Liste „das Neue Innsbruck“ will sich Tursky vollends auf diese konzentrieren. Der Wahlauftakt der Liste startete bereits Anfang dieser Woche.