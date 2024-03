Zahlungsunfähig: Konkursverfahren über René Benko eröffnet

René Benko wurde 1977 in Innsbruck geboren. Benko brach seine Schullaufbahn (Handels- und Wirtschaftsakademie) zugunsten seiner bereits anlaufenden beruflichen Tätigkeit ab. An weiteren Ausbildungen ist nichts bekannt, er soll aber in den 1990er Jahren Schulungen beim deutschen Finanzdienstleister AWD durchlaufen haben. Benko konzentrierte sich bei seinen unternehmerischen Engagements ursprünglich hauptsächlich auf Immobilien und Immobilienentwicklungsprojekte, nach Eigenangaben beginnend mit Dachbodenausbauten in Innsbruck. Zunächst war er in Österreich tätig, wo Mitte der 2010er Jahre auch schon einige große Immobilienprojekte wie das „Goldene Quartier“ oder die „Parkappartements am Belvedere“ fertiggestellt wurden; später auch im Ausland, hier vorwiegend in Deutschland und Norditalien, aber auch in den USA. In weiterer Folge engagierte sich Benko aber ab 2014 auch im Handelsbereich und schließlich ab 2018 im Medienbereich, indem er nennenswerte Anteile an den österreichischen Tageszeitungen Kurier und Kronen Zeitung erwarb.