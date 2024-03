Herz-Jesu Kirche wird zum Kinderzimmer: Wanderfalke Inge legt erstes Ei

Nachwuchs in Sicht

Die beiden gefiederten Bewohner haben Graz im Sturm erobert und schreiben ihre eigene Geschichte in der steirischen Landeshauptstadt. Mit ihrem außergewöhnlichen Domizil, 70 Meter über den Köpfen der staunenden Zuschauer, haben Inge und Ivica nicht nur die Turmfalken verdrängt, sondern auch die Herzen der Grazer erobert – 5 Minuten berichtete.

Die Geschichte begann 2012, als der Naturschutzbiologe Leander Khil eine gemütliche Nistnische im Turm der Herz-Jesu Kirche einrichtete. Nach Jahren des Wartens zogen die beiden Wanderfalken 2020 in ihr neues Zuhause ein, seitdem sind sie die unumstrittenen Stars der Lüfte über Graz.

Livestream eingerichtet

Während die übrige Wanderfalken-Population in Felswänden nistet, haben sich Inge und Ivica als Stadtbewohner einen Namen gemacht – das einzige bekannte Paar, das ein Gebäude in Graz als Heimat gewählt hat. Ihre Jungvögel werden jedes Jahr mit wissenschaftlichen Kennringen markiert.Um hautnah am Familienleben der beiden Wanderfalken teilzuhaben, wurde ein Livestream eingerichtet, der es ermöglicht, ihre Abenteuer mitzuverfolgen. Hier kannst du das Spektakel verfolgen.