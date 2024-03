Samstag in der Steiermark: Wolken und Sonne im Wechselspiel

Am Samstag bestimmt eine südliche Strömung das Wetter in der Steiermark, wobei vor allem im Oberen Murtal oft stark bewölktes Wetter vorherrscht. Hier besteht auch die Möglichkeit von Schneeregen oder Regen. In der nördlichen Obersteiermark können sich vereinzelt einige Sonnenstunden durchsetzen, begleitet von teils föhnigem Südwind. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen minus 2 und 2 Grad, während die Tageshöchstwerte variieren und etwa 6 Grad in Neumarkt erreichen. Im Unteren Ennstal sind dank des Föhneffekts sogar bis zu 13 Grad möglich, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2024 um 21:28 Uhr aktualisiert