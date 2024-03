Giraffe auf Freilauf: „Promenade“-Wahrzeichen verschwunden

Zuletzt wurde sie am Donnerstag, dem 7. März 2024, um 21.30 Uhr in der Zinzendorfgasse gesichtet, in Begleitung eines Pärchens, beide etwa 25 Jahre alt, wie aus einem Insta-Post hervorgeht. Die Suche nach der entlaufenen Giraffe hat in den sozialen Medien bereits Wellen geschlagen. „Unsere Giraffe ist sehr zutraulich und liebt Streicheleinheiten“, scherzt man auf dem Instagram-Profil des Lokals.

„Entlaufene“ Giraffe gesucht

Für diejenigen, die sich freiwillig melden, sind keine rechtlichen Schritte geplant – vorausgesetzt, die Giraffe kehrt sicher und unbeschadet zurück. Grazer werden gebeten, alle Hinweise oder Beobachtungen an [email protected] zu melden.