Orientierungsmonat: Hier kannst du in Pflegeberufe „reinschnuppern“

Unter dem Motto „Pflege ist mehr – Grazer Orientierungsmonat für Pflegeberufe“ können Personen, die an einem Pflegeberuf interessiert sind, einen Monat lang die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten in Gesundheitseinrichtungen kennenlernen. Interessierte können sich über bestehende Ausbildungsmöglichkeiten und Angebote in der österreichischen Pflegelandschaft informieren, bekommen praktische Einblicke in den Wirkungsbereich der Pflege und in deren vielseitigen Tätigkeitsfelder. Jeder Teilnehmer erhält dafür 500,91 Euro als Vergütung.

„Pflege ist mehr“

Personen, die beim AMS als arbeitslos vorgemerkt sind, können den Orientierungsmonat ebenfalls absolvieren. Auch sie erhalten den Teilnahmebonus in voller Höhe. „Wir sehen die brennenden Probleme in der Pflege und setzen Lösungen um, die diesen Herausforderungen begegnen. Das Projekt ‚Pflege ist mehr‘ zeigt auf, wie viele gute und attraktive Berufsfelder es in der Pflege gibt. Besonders freut mich, dass wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch bei der konkreten Suche nach Ausbildungsplätzen unterstützen können“, betont Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer die Wichtigkeit des Orientierungsmonats.