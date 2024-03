ENERGY GLOBE Award 2024: Auch du kannst mitmachen!

Veröffentlicht am 10. März 2024, 11:30 / ©LR Schuschnig

Auch im heurigen Jahr gibt es in Kärnten wieder die Möglichkeit, Projekte einzureichen. „Innovationen sind der Schlüssel zur Energiewende. Daher setzen wir bei der Energiepolitik auf Anreize statt auf Verbote, um so die Menschen mitzunehmen. Der ENERGY GLOBE Award bietet dafür eine passende Bühne und holt innovative Projekte vor den Vorhang. Noch bis 31. März haben sowohl Privatpersonen als auch Betriebe, Organisationen und öffentliche Behörden wieder die Chance, nachhaltige und energieeffiziente Best-Practice-Projekte einzureichen“, betont Energielandesrat Sebastian Schuschnig.

Nachhaltige Projekte gesucht

Konkret werden wieder nachhaltige Projekte mit Fokus auf Ressourcenschonung, Verbesserung der Luft-, Boden- und Wasserqualität, Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien gesucht. In insgesamt sechs Award-Kategorien Erde, Feuer, Wasser, Luft, Jugend und nachhaltige Gemeinden werden die diesjährigen regionalen Siegerprojekte ausgezeichnet. „Ich hoffe, dass auch heuer wieder möglichst viele Projekte eingereicht werden. Jedes einzelne Projekt ist nicht nur ein bedeutender Schritt in eine energieeffiziente und nachhaltige Zukunft, sondern hat vor allem einen Multiplikator-Effekt. Denn für viele unserer Herausforderungen gibt es bereits gute, umsetzbare Lösungen“, so Schuschnig.

Der ENERGY GLOBE Award

Der ENERGY GLOBE Award wurde 1999 vom österreichischen Energie-Pionier Wolfgang Neumann gegründet. Dieser wird als regionaler Preis in allen österreichischen Bundesländern gemeinsam mit Partnern vergeben. Die besten Projekte aus ganz Österreich werden dann nochmals auf der Österreich-Bühne vor den Vorhang gestellt. Bisher wurden mehr als 25.000 Umweltprojekte aus über 187 teilnehmenden Ländern eingereicht. Alle relevanten Informationen zum ENERGY GLOBE Award, zur Teilnahme sowie zu den Projektbeispielen sind unter https://www.energyglobe.at/teilnahme abrufbar. Einreich-Schluss ist der 31. März 2024.