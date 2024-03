Kärntner Heimatdienst ist für breitflächiges Erlernen der Sprachen

Im Mittelpunkt der Sitzung stand eine Resolution, die einstimmig beschlossen wurde und die neben der bereits zur Tradition gewordenen Versöhnungs- und Verständigungsarbeit des Heimatdienstes im Verhältnis zur slowenischen Minderheit für das laufende Jahr einen neuen Arbeitsschwerpunkt festlegt.

Motto ‚heimatverbunden – weltoffen‘

„Der Kärntner Heimatdienst will unter dem Motto ‚heimatverbunden – weltoffen‘ und ‚sprachgewandt und dialektgeerdet‘ bei bewusster Pflege unserer deutschen Muttersprache in Kärnten für eine verstärkte Akzeptanz und für breitflächiges Erlernen der Sprachen der uns umgebenden Alpen Adria-Region, also des Slowenischen und des Italienischen plädieren“, so der KHD-Obmann Andreas Mölzer. Er meint weiter: „Wobei Italienisch natürlich eine der großen Kultursprachen Europas darstellt und Slowenisch für uns eine besondere Bedeutung hat, als Sprache der im Land lebenden Volksgruppe und als Eintrittssprache für die große slawische Sprachfamilie.“

Ein breitflächiges Erlernen der slowenischen Sprache in Kärnten

„Zu diesem Zweck werden wir unsere große wissenschaftliche Jahrestagung im September zum Thema der Nachbarsprachen Kärntens durchführen und dieses Thema auch in allen unseren Publikationen massiv debattieren“, erklärt der KHD-Obmann. Für den Kärntner Heimatdienst sei es eine bedeutende inhaltliche Weichenstellung, insbesondere für ein breitflächiges Erlernen der slowenischen Sprache in Kärnten einzutreten. „Mit der Betonung allerdings, dass das keinerlei Aussage über ein ethnisch-kulturelles oder gar nationales Bekenntnis darstellt“, hält Mölzer weiter fest.