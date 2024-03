Adler kampfbereit und: „Wir übernehmen die Kosten für die Fanfahrt“

Mit dem 6:1-Kantersieg Samstagabend in der Stadthalle gaben die Blau-Weißen ein kräftiges Lebenszeichen von sich und stellten klar, dass sie die Serie nicht nur verlängern, sondern auch noch drehen wollen. Dafür müssen Philipp Lindner und Co. schon morgen in Bozen (Sparkasse-Arena, Beginn: 19:45 Uhr, Livestream auf live.ice.hockey sowie mit Live-Einblendungen im ORF Radio Kärnten) den nächsten Sieg holen, um die Viertelfinal-Serie auf 2:3-Siege verkürzen.

„Das Team ist zusammen gerückt“

“Wir haben mit Herz und Leidenschaft gespielt, trotz so vieler Ausfälle. Das Team ist zusammengerückt. Alle, vor allem auch die jungen Spieler, haben eine großartige Leistung gezeigt. Wir wollten ganz einfach zeigen, dass wir besser sind als das, was wir zuletzt in Bozen abgeliefert haben. Wir haben diesmal mit sehr viel Energie gespielt und gesehen, dass wir trotz dünnen Line-ups die Südtiroler bezwingen können. Auch wenn Bozen weiterhin alle Trümpfe selbst in der Hand hat, liegt das Momentum jetzt ein wenig auf unserer Seite. Eines muss uns aber klar sein: Bozen wird sich zu Hause sicherlich besser, aggressiver präsentieren, da müssen wir den Kampf voll annehmen”, so EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Marcel Rodman.

Viele Ausfälle

Auch wenn die Blau-Weißen morgen in Bozen mit den vielen verletzungsbedingten Ausfällen von Leistungsträgern sowie weiterhin gesperrten Spielern natürlich alles andere als der Favorit sind, hat man gestern gesehen, dass man mit Leidenschaft, Kampfgeist und viel Herz auch das Top-Team aus Südtirol bezwingen kann. Genau da wollen die “Adler” auch in Bozen ansetzen und peilen den nächsten Sieg an. John Hughes gibt die Marschroute vor: “Wir geben nicht auf. Ein Sieg morgen in Bozen und dann sind wir wieder voll zurück in der Serie. Mehr noch: Dann holen wir uns die Serie. Bisher haben wir in Bozen in den Playoffs jedoch nicht gut gespielt. Das wollen wir morgen ändern. Wir müssen keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern so wie zuletzt in Villach einfach und smart spielen. Sie sind ein Topteam, sind Meisterschaftsfavorit, aber wir haben gesehen, wie wir ihnen weh tun können – mit disziplinierter Spielweise und effektiver Chancenverwertung. Wir müssen sie mit viel Laufarbeit und Kampfgeist ständig beschäftigen und ihnen sozusagen ihr Spiel nehmen.”

„60 Minuten lang Disziplin zeigen“

Das unterstreicht auch Alexander Rauchenwald, der nach einer zuletzt etwas schwierigen Phase gestern wieder eine absolute Top-Leistung zeigte: ”Wir müssen 60 Minuten lang Disziplin zeigen, Scheiben-Verluste vermeiden, ihnen keine Räume geben. Wenn sie ein Tor erzielen wollen, dann müssen sie fünf Spieler von uns und auch unseren Goalie überwinden – und dagegen werden wir kämpfen!” Überglücklich zeigt sich auch “Triplepack” Blaz Tomazevic, der mit seinen drei Toren in Spiel 4 maßgeblich am Sieg beteiligt war: “Es war zuletzt sicherlich nicht einfach für mich, aber der Coach hat mir das Vertrauen geschenkt, und ich habe alles gegeben, um dieses auch zu rechtfertigen. Ich freue mich natürlich über meine Tore, aber das Wichtigste ist, dass wir als Team gewinnen und erfolgreich sind. In Bozen werden wir morgen den nächsten Schritt machen und die Serie dann wieder nach Villach holen!”

Line-up bleibt gleich

Beim Line-up ändert sich für VSV-Headcoach Marcel Rodman nichts: Weiterhin stehen die Verletzten Arturs Kulda, Marco Richter, Maxi Rebernig, Paolo Wieltschnig sowie die noch gesperrten Spieler Andrew Desjardins und Maxim Golod nicht zur Verfügung. Die “Adler”, bei denen heute optionales Training am Programm stand, werden morgen Mittag nach Bozen aufbrechen. Achtung: Der EC iDM Wärmepumpen VSV unterstützt die Fanfahrt morgen, Montag, nach Bozen. VSV-Geschäftsführer Martin Winkler: “Gemeinsam sind wir stark. Unterstützen wir unsere ,Adler ́. Für die ersten 200 Anmeldungen übernehmen wir seitens des VSV die Buskosten. Anmeldung ab sofort per Mail unter E-Mail [email protected].”