Beste Fleischwaren: „Wunderling Kräuter“ holt Sieg nach Hermagor

Insgesamt wagten sich 49 bäuerliche Direktvermarktungsbetriebe aus Kärnten in den Qualitätswettbewerb und reichten 142 Produkte ein. Die Produkte wurden erstens im Labor mikrobiologisch untersucht und zweitens nach Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack von einem Team aus 22 geschulten Sensorikern beurteilt. Besonders stolz auf die Leistungen der Kärntner Landwirte war Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten Siegfried Huber, Er würdigte in seinen Grußworten neben den exzellenten Leistungen auch die Arbeit und den Fleiß der Direktvermarkter.

„Lasst euch feiern“

Stellvertretend für den Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber meldete sich die Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner zu Wort. Sie weiß selbst nur zu gut, wie viele Handgriffe notwendig sind, bis dann schließlich bester Speck und Salami am Jausenbrettl landen. Anerkennend meint sie „Lasst euch feiern und bitte bleibt gesund!“.

Eigenkreation gewann in Kategorie „Spezialitäten“

Zum Höhepunkt der Veranstaltung zählte die Verleihung der Landessieger in den einzelnen Kategorien. Ganz besonders faszinierte das innovative Produkt von Michaela Striedner. Die Eigenkreation mit dem Produktnamen „Wunderling Kräuter“ konnte sowohl mikrobiologisch als auch sensorisch nicht beanstandet werden und erhielt somit in der Kategorie Spezialitäten den Landessieg. Zudem konnten Markus Jank, Michaela und Bernhard Striedner und Bergbauernhof Schluder Siege für den Bezirk Hermagor erreichen. Seitens der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See gratulierte Bürgermeister Leopold Astner den Bezirkssiegern herzlich und übergab ihnen eine kleine Aufmerksamkeit.