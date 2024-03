Tschechisches Orchester kommt: „Besonderes Konzerterlebnis“ in Villach

Ein tschechisches Sinfonieorchester, das „Bohuslav Martinů Philharmonic Orchestra“, kommt am 12. März gemeinsam mit dem Klavierduo „Silver und Garburg“ für ein „besonderes Konzerterlebnis“ nach Villach, wie man seitens der Stadt in einer Aussendung erklärt. Das Publikum in Villach dürfe dabei ein „spritziges Musizieren auf höchstem Niveau“ erwarten. Tickets erhält man in allen Vorverkaufsstellen und online. Das Konzert findet ab 19.30 Uhr im Congress Center Villach statt.