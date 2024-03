Heiligenbluter Skilifte: Werden sie nun um 1 Euro verkauft?

Um die Zukunft der Heiligenbluter Skilifte ranken sich in den vergangenen Tage viele Fragezeichen. Diesen Winter gab es erstmals sogar einen eingeschränkten Betrieb, die Nutzerzahlen gehen seit Jahren zurück. Der Liftbetrieb sei zu teuer, das Land und die Gemeinde wollen das Skigebiet um einen Euro an einen neuen Eigentümer verkauft sehen. Dabei soll dann alles übernommen werden, Schulden inklusive. Namhafte Beträge sollen es sein, die notwendig seien, um das Skigebiet weiter betreiben zu können, so Martin Lackner, der Bürgermeister von Heiligenblut, laut „ORF“.

Weiterer Gesprächstermin am heutigen Montag

Die Bergbahnen Großglockner haben sich in den vergangenen Tagen ebenfalls an die Medien gewendet und zeigten sich „überrascht und enttäuscht“. „Die Gespräche über verschiedene Zukunftsszenarien laufen seit mehreren Monaten eigentlich sehr konstruktiv und vertrauensvoll und wurden mit einem für alle tragbaren Ergebnis abgeschlossen“, heißt es in dem Statement. Die Lösungsvorschläge des Landes und der Gemeinde seien demnach „nicht gemeinsam abgestimmt worden“. Am heutigen Montag gibt es jedenfalls einen weiteren Termin für Gespräche mit der Landesregierung.

Nicht einziges Skigebiet mit Problemen

Dabei ist das Skigebiet in Heiligenblut aktuell nicht das einzige Kärntner Skigebiet, das mit Problemen zu kämpfen hat. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, schlitterte das „Dreiländereck“ in die Insolvenz. Die Gründe liegen sowohl bei den hohen Stromkosten als auch beim Schneemangel – mehr dazu hier.