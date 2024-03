Pendlerinitiative fordert: „Klimabonus 2024 soll 300 Euro betragen“

Veröffentlicht am 11. März 2024, 10:52 / ©BMK / Perwein

Der Klimabonus wird in diesem Jahr zum dritten Mal ausgezahlt. Während sich die zweite Auszahlungswelle des Bonus aus dem Jahr 2023 noch im Gange befindet, wird die Höhe des Klimabonus für 2024 und der Start der Auszahlung von der Bundesregierung im ersten Halbjahr dieses Jahres bekanntgegeben.

„Deutliche Erhöhung“ wird gefordert

In diesem Zusammenhang verweist Peter Amreich, Vorsitzender der Pendlerinitiative, auf die jüngste Anhebung der CO2-Bepreisung auf 45 Euro pro Tonne CO2, was einer Steigerung um 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Anpassung macht sich bereits bei den Treibstoff- und Heizölpreisen bemerkbar. „Daher fordern wir nachdrücklich eine deutliche Erhöhung des Klimabonus für 2024 auf den – jeweiligen wohnortbezogenen – Maximalbetrag zwischen 150 und 300 Euro“, so Amreich.

2022 wurde deutlich mehr ausbezahlt

Ursprünglich betrug der Grundbetrag des Klimabonus 100 Euro, wobei je nach Wohnort bis zu 200 Euro für Erwachsene möglich waren. Im Jahr 2022 wurde der Betrag sogar durch einen Teuerungsausgleich verdoppelt.

So kommt der Bonus zustande

Im vergangenen Jahr wurde der Grundbetrag für Volljährige aufgrund der Mehreinnahmen durch die CO2-Steuer auf 110 Euro (Mindestbetrag) erhöht, wodurch der Maximalbetrag auf 220 Euro anstieg. Der Klimabonus wird aus den jährlichen Einnahmen des Bundes durch die CO2-Steuer finanziert, die in diesem Jahr 45 Euro pro Tonne CO2 beträgt. Diese Steuer wird von allen Unternehmen entrichtet, die Kraftstoffe nach Österreich importieren oder im Inland herstellen.

Die CO2-Steuer-Einnahmen müsse man abwarten

Die CO2-Steuer ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 38 Prozent gestiegen, daher sollte auch der Klimabonus im Jahr 2024 um den gleichen Prozentsatz erhöht werden. Dies fordert nicht nur die Pendlerinitiative, sondern auch der ÖAMTC. Ausgehend von einem Grundbetrag von 110 bis 220 Euro im Jahr 2023 würde dies für 2024 einen Klimabonus in Höhe von 150 bis 300 Euro bedeuten. Das Klimaschutzministerium betont derzeit, dass die tatsächlichen Mehreinnahmen durch die CO2-Steuer abgewartet werden müssen, da der Bonus letztendlich aus diesen Einnahmen finanziert wird.

Klimabonus 2024 im Frühsommer bekannt gegeben

Die endgültige Höhe des Klimabonus für 2024 wird im Frühsommer verhandelt. Das Finanz- und das Klimaministerium werden dann bekanntgeben, wie hoch der Betrag ausfallen wird. Die Auszahlung soll, wie bisher, im September starten. Bei diesen Verhandlungen will sich die Pendlerinitiative verstärkt im Sinne der Pendler und Autofahrer einbringen, so Amreich abschließend.