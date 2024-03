Universität Innsbruck mit oranger Farbe angeschüttet

Menschen der Letzten Generation setzen sich im Rahmen der “Student Revolution” dafür ein, dass das Wissen, das tagtäglich an den Universitäten gelehrt wird, auch Ernst genommen wird. Unter dem Slogan “Wissenschaft wird ignoriert” wird darauf aufmerksam gemacht, dass die Verantwortung, die mit dem Wissen kommt, auch übernommen werden muss. Sowohl in der Gesellschaft, aber vor allem in der Politik.

Handeln gefordert

Laila Fuisz (23) fragt sich, wie es sein kann, dass Studierende und Mitarbeitende jeden Tag an die Universität gehen und sich mit Wissen zum Thema Klimakatastrophe auseinandersetzen, aber daraufhin nicht mehr passiert: “Es kann doch nicht sein, dass es seit Jahrzehnten zig Forschungsprojekte und Publikationen zu diesem Thema gibt und die Handlungen der Politik bei weitem nicht dem Ernst der Lage gerecht werden.“

„Geht nicht gegen die Uni“

Laila fügt hinzu: “Der Protest geht nicht gegen die Uni. Aber wir müssen uns fragen, was wir tun, wenn wir wissen, was auf uns zukommt. Was tun wir, wenn wir verstehen, was die Klimakatastrophe für unsere Zivilisation bedeutet und die Politik in ihrer Aufgabe komplett versagt? Dann ist es Zeit für Widerstand!“ Die orange Farbe lässt sich übrigens leicht entfernen, betont die Letzte Generation.