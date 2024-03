Tirol: 200 Kilo Metallkasten fiel auf 51-Jährige

Schwaz in Tirol

Dabei geriet der Rollwagen in Bewegung und der Metallkasten, welcher mit 200 Kilogramm beladen war, stürzte auf die 51-Jährige. Die Frau wurde im Bereich des Unterkörpers eingeklemmt und konnte durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen. Zwei Mitarbeiter kamen zu Hilfe, befreiten die Österreicherin und setzten die Rettungskette in Gang. Nach erfolgter Erstversorgung wurde die Verletzte von der Rettung mit schweren Verletzungen im Bereich des Unterkörpers und der Beine in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.