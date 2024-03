Schmerzensschreie: 16 Tonnen-Gehäuse fällt Kärntner auf die Füße

Gegen 12 Uhr hat ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land heute alleine Arbeiten an einem Maschinengehäuse in einer Produktionshalle einer Firma in Paternion durchgeführt. Das Gehäuse war dabei an allen Ecken durch Hölzer gestützt, um nicht direkt auf dem Betonboden zu stehen. Zusätzlich war es noch durch eine elektrische Seilwinde nach oben hin gesichert.

Unterlegsblock wurde plötzlich gespalten

Der 35-Jährige wollte gerade den Rotor mittels händisch zu bedienender Seilwinde bewegen als ein Unterlegsblock mittig gespalten wurde – vermutlich durch die Gewichtsverteilung. Dadurch kippte auch das Gehäuse einseitig zu Boden, berichtet die Polizei. Das etwa 16 Tonnen schwere Gehäuse stürzte dem Arbeiter in weiterer Folge auf beide Füße.

Gehäuse musste mit Seilwinde wieder angehoben werden

Durch seine Schreie wurden seine Arbeitskollegen auf den Vorfall aufmerksam und befreiten diesen, nachdem das Gehäuse durch die elektrische Seilwinde wieder angehoben wurde. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.