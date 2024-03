Rollende Engel stellen klar: „Es handelt sich um ein Fake-Profil“

Veröffentlicht am 11. März 2024, 15:27 / ©Montage: Rollende Engel

Seit mehreren Tagen erreichen die rollenden Engel vermehrt besorgte Anfragen von Menschen, die wissen möchten, ob das angebliche Spendenkonto und das Profil des Obmanns Florian Aichhorn authentisch sind. Die klare Antwort der Organisation lautet: NEIN, es handelt sich um ein Fake-Profil!

Profil auf Facebook gemeldet

Die Warnung erfolgte über die offizielle Facebook-Seite der Rollenden Engel. Florian Aichhorn äußerte sich persönlich zu dem Vorfall und betonte, dass es normalerweise eine Ehre sei, kopiert zu werden, da es Interesse am eigenen Engagement zeige. Doch in diesem Fall sei die Fälschung so offensichtlich, dass sogar sein Familienname um ein „h“ (Aichorn/Aichhorn) verkürzt wurde. Die rollenden Engel haben unverzüglich Facebook über das betrügerische Profil informiert, jedoch bisher keine Reaktion erhalten.

Community zeigt sich fassungslos in den Kommentaren

Die Kommentare der Facebook-Nutzer sprechen Bände über die Empörung und Enttäuschung über diese betrügerische Aktion. Ein Nutzer drückt seine Verärgerung aus: „Manchen Menschen ist nichts heilig. Wer sich im Namen einer derart tollen Organisation bereichern will, hat in unserer Gesellschaft keinen Platz.“ Andere Nutzer zeigen sich fassungslos darüber, dass die rollenden Engel, die ihre Arbeit ehrenamtlich verrichten, Opfer solcher betrügerischen Machenschaften werden.