„Kugel in den Kopf“: Wer ist der Räuber mit Versace-Brille?

Zwei unbekannte Täter stehen im Verdacht am 11. Feber 2024 zwischen 16.50 Uhr und 17.15 Uhr das 19-jährige männliche Opfer zu Boden geworfen, Schläge gegen dessen Kopf und Körper versetzt sowie dessen Mobiltelefon geraubt zu haben, nachdem sie das Opfer in den Nahbereich des Herderparks gezerrt hatten.

„Kugel in den Kopf“

In weiterer Folge sollen die zwei unbekannten Täter das Opfer aufgefordert haben, in einer nahegelegenen Bank Geld zu beheben, widrigenfalls dieses „eine Kugel in den Kopf“ bekommen würde. Nach der Übergabe des Geldbetrages konnte das Opfer fliehen. Im Zuge der Ermittlungen konnten von einem der zwei unbekannten männlichen Tätern Lichtbilder einer Videoaufzeichnungsanlage eruiert werden.

Hinweise erbeten

die Polizei sucht nun mit den Fahndungsbildern nach einem der zwei Räubern. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Raub, unter der Telefonnummer

01-31310-33800 erbeten.