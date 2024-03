FUNTASTICO-Camp kommt im Sommer nach St. Ruprecht

In den Ferien

Veröffentlicht am 12. März 2024, 17:27 / ©StadtKommunikation / Hronek

Auch heuer bietet die Stadt im Juli und September für Kinder von 5 bis 12 Jahren, die in Klagenfurt wohnhaft sind, eine Sommerferienbetreuung an. Als neue Veranstaltungsstätte steht jetzt die Schulsportanlage St. Ruprecht fest. Das gab am Dienstag Sportreferent Stadtrat Franz Petritz bekannt. Weil diese Alternative zum bisherigen Standort Koschatplatz für Stadt und Veranstalter Vorteile bringt, konnte schnell eine einvernehmliche Lösung für die Verlegung des beliebten FUNTASTICO-Camps erzielt werden.

Uneingeschränkte Nutzung für Vereine

„Dadurch wird einerseits den vielen Kindern nicht nur genügend Raum geboten, sondern auf der anderen Seite auch den zahlreichen Vereinen die weitere uneingeschränkte Nutzung des Sportplatzes Koschatplatz gesichert. Die Schulsportanlage St. Ruprecht bietet für den Veranstalter große Vorteile, die vor allem die Sicherheit für die Kinder verstärkt gewährleitstet“, hebt Petritz hervor.

Wesentlichen Verbesserung des Gesamtsportbetriebes

Die bestehende Infrastruktur im Schulgebäude kann genutzt werden und der Aufbau eines Verpflegungszeltes ist somit nicht mehr notwendig. „Ich freue mich nicht nur, dass FUNTASTICO eine neue tolle Veranstaltungsstätte bekommen wird, sondern vor allem auch, dass der Vereinssport auf der vollwertigen Sportanlage am Koschatsportplatz wieder uneingeschränkt und durchgehend stattfinden kann“, so Petritz weiter. Diese optimierte Nutzung führe nun zu einer wesentlichen Verbesserung des Gesamtsportbetriebes.

Für Sportvereine

Denn somit sind die Trainingsheimstätten für die Vereine Carinthian Lions – American Football Team, Rugby-Club Anexia-Tigers Klagenfurt 10, Frisbeesportverein Disc Fiction, sowie diverser Fußballvereine gesichert. Die dort in den letzten Jahren getätigten Investitionen wie die Sanierung des Umkleidegebäudes, der Einbau neuer Fußballtore und einer Beregnungsanlage sowie die jährliche Aufbereitung des Sportrasen können nun von den Sportvereinen im vollen Umfang genutzt werden.