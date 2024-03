Verletzte bei Crash in Villach: 17-Jähriger ignorierte STOP-Schild

Veröffentlicht am 13. März 2024, 06:10 / ©5 Minuten

Auf einer Kreuzung kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision zweier Autos, weil ein 17 Jahre alter PKW-Lenker aus dem Burgenland unter Missachtung eines STOP-Zeichens in die Kreuzung einfuhr. Deshalb stieß eine 22-jährige Frau aus Villach mit ihrem PKW seitlich in das Fahrzeug des Burgenländers. Dessen PKW wurde zur Seite geschleudert und beschädigte dabei auch einige Verkehrsleiteinrichtungen. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen und mussten von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.