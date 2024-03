Sprit: An diesen Tagen tankst du am günstigsten

Eine Bilanz der Spritpreise ergab: Im Schnitt ist Diesel um 6,5 Cent, Benzin um 5,6 Cent pro Liter teurer geworden. Aktuell kostet Diesel durchschnittlich rund 1,70 Euro pro Liter und ist nach wie vor hochpreisiger als Benzin (1,60 Euro) – und, wie schon im Februar, um rund 10 Cent teurer als noch im Dezember 2023. Speziell beim Diesel zeigt sich weiterhin die deutliche Entkoppelung von den Rohöl-Preisen. Mit einer Änderung der angespannten Lage am Dieselmarkt ist laut ÖAMTC aufgrund des anhaltenden Ukraine-Krieges nicht zu rechnen. Innerhalb von Österreich zeigen sich deutliche Preisunterschiede. Der Mobilitätsclub rät deshalb davon ab in den westlichen Bundesländern (Tirol und Vorarlberg) zu tanken.

An diesen Tagen ist Sprit billiger

An bestimmten Tagen kostet dich der Sprit etwas weniger. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, am Sonntag zu tanken, der tendenziell der günstigste Tag dafür ist. Auch am Montagvormittag bieten sich Tankstopps an, da die Preise zwar jederzeit gesenkt aber nur einmal (um 12 Uhr) erhöht werden dürfen, womit ein Preisanstieg erst wieder am Montag zu Mittag erfolgen kann.