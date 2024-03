Palette rutschte in Mürz – Einsatztaucher stieg ins Wasser

Veröffentlicht am 13. März 2024, 08:54 / ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg

„Bei Verladearbeiten einer heimischen Firma rutsche eine leere Palette direkt in die angrenzende Mürz“, so schildert die Feuerwehr der Stadt Kapfenberg den Vorfall, woraufhin diese zur Bergung alarmiert wurde. Gesagt, getan: „Ein Einsatztaucher unserer Wehr stieg ins Wasser und befestigte eine Rundschlinge an der Palette“, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Die Palette konnte anschließend mit Hilfe eines Kranes geborgen werden.