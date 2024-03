Fahrverbot auf der L50: Darum wird die Straße gesperrt

Die Bleistättermoor Straße (L 50) wird von 31. März 2024, 7 Uhr bis 2. April 2024, 6 Uhr wegen Bauarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird großräumig über Feldkirchen bzw. Annenheim umgeleitet. Die Zufahrt bis zu den nördlich und südlich gelegenen Parkplätzen am Bleistättermoor ist aber jederzeit, von der Ossiachersee Südufer Straße kommend, möglich. Die Bleistättermoor Straße zweigt kurz vor Steindorf am Ossiacher See von der B94 Ossiacher Straße ab und mündet in die L49 Ossiachersee Südufer Straße ein.