Zivilcourage: Adina verhinderte mutig eine Katastrophe

Veröffentlicht am 13. März 2024, 11:34 / ©StadtKommunikation / Zechner

Dienstagnachmittag bekam die Postbuslenkerin Adina Residović im Rathaus Klagenfurt für ihr Handeln eine Ehrung. Am 13. Februar 2024 verlor ihr 61-jähriger Kollege während der Fahrt in der Pischeldorferstraße in Klagenfurt das Bewusstsein. Die gebürtige Bosnierin war zur Einschulung der Streckenlinie im Bus. Sie zögerte keine Sekunde, den Bus, der mit ungebremster Geschwindigkeit weiterfuhr, zum Stehen zu bringen. Dadurch konnte sie vermutlich eine Katastrophe verhindern. Niemand wurde verletzt.

Dank- und Anerkennungsurkunde

Für ihr beherztes Eingreifen überreichten ihr Bürgermeister Christian Scheider, Vizebürgermeister Philipp Liesnig, 2. Vizebürgermeister Alexander Kastner, Stadträtin Constance Mochar und Gemeinderat Wolfgang Germ in Vertretung für Stadträtin Sandra Wassermann, BA die Dank- und Anerkennungsurkunde der Landeshauptstadt Klagenfurt.