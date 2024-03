Sieg: EC KAC triumphiert über Pioneers Vorarlberg

Veröffentlicht am 13. März 2024, 21:57 / ©EC-KAC/Pessentheiner

In einem packenden Duell zwischen dem KAC und den Pioneers Vorarlberg behauptet sich der KAC mit einem starken 1:5-Sieg. Das Match begann mit einem schnellen Tor des KAC in der ersten Minute durch Nick Petersen. In der dritten Spielminute erzielt der junge Spieler Fin vanEe für den KAC das zweite Tor gegen die Pioneers Vorarlberg. Die Vorarlberger kämpften jedoch energisch und konnten im Verlauf des ersten Drittels den Ausgleichstreffer erzielen, als Steve Owre erfolgreich war.

Weiter Tore für den KAC

Im zweiten Drittel behielt der KAC die Initiative und erzielte einen weiteren Treffer durch Steven Strong. Nach einer ausgiebigen Überprüfung durch die Schiedsrichter wird der Treffer von Steven Strong von der blauen Linie letztendlich anerkannt. Der KAC führt nun mit 1:3. Trotz des hohen Drucks seitens der Pioneers konnte der KAC seine Führung behaupten.

KAC behält Kontrolle im entscheidenden Drittel

Das letzte Drittel war von intensiven Angriffen der Vorarlberger geprägt, die alles daransetzten, den Rückstand aufzuholen. Nick Petersen erzielt das vierte Tor für den KAC und erhöht auf 1:4. Trotzdem gelang es dem KAC, das Spiel zu kontrollieren und einen weiteren Treffer durch Manuel Ganahl zu erzielen, der die Entscheidung brachte.