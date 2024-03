AK Wahl: So sieht das vorläufige Ergebnis aus

Vom 4. bis 13. März 2024 fanden in die Arbeiterkammerwahlen in Kärnten statt. Nun liegt das vorläufige Ergebnis auf. In der neuen Vollversammlung sind die Sozialdemokraten künftig mit 50 Mandaten vertreten. Das endgültige Wahlergebnis wird am 18. März vorliegen.

So schnitten die anderen ab:

Die Freiheitlichen Arbeitnehmer – FPÖ (FA-FPÖ), mit dem Spitzenkandidaten Manfred Mischelin, erreichten 18,6 Prozent, der FCG-ÖAAB – Kärntner Arbeitnehmer (FCG – ÖAAB) – mit Christian Struger als Spitzenkandidat, kam auf 5,2 Prozent, die Alternative, Unabhängige Gewerkschafter*innen Kärnten (AUGE/UG), mit Roland Ressmann als Spitzenkandidat, erhielten 3,1 Prozent der Stimmen (erstmals angetreten), der GLB Gewerkschaftlicher Linksblock (GLB) mit Cristina Tamas als Spitzenkandidatin erhielt 0,9 Prozent der Stimmen und die Allgemeine Liste Gesundheitspersonal (ALG) mit der Spitzenkandidatin Roswitha Tomic kam auf 2,9 Prozent (erstmaliger Antritt).

Vorläufig bedeutet das:

In Mandaten bedeutet das vorläufig: 50 Mandate für die Liste Goach, 13 Mandate für die Freiheitlichen, 3 Mandate für den ÖAAB, 2 Mandate für die AUGE/UG, 2 Mandate für die ALG. Kein Mandat erreichte der GLB. Wahlleiter Maximilian Turrini: „Rund 32,5 Prozent der Wahlberechtigten machten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. 179.197 Arbeitnehmer wurden zu den Urnen gerufen, davon wählten 13.960 Personen per Briefwahl und 43.513 Personen in den Betriebssprengeln. Es wurden insgesamt 58.200 Stimmen abgegeben, davon 57.178 gültige.“

Goach bedankte sich

Wahlsieger Günther Goach bedankte sich in seiner Stellungnahme bei allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht haben, und zeigte sich erfreut über den klaren Wahlsieg der Sozialdemokratischen Gewerkschafter:innen in der AK: „Die Wählerinnen und Wähler haben uns in hohem Ausmaß vertraut. Es ist dies der eindeutige Auftrag, weiterhin mit voller Kraft für Arbeitnehmerrechte und vor allem für Entlastung zu kämpfen. Die AK ist die Stimme für Kärntner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ihren Interessen fühle ich mich verpflichtet.“ Das endgültige Ergebnis der AK-Wahl in Kärnten wird nach Auszählung aller Wahlkarten am Montag, dem 18. März, feststehen.

