Patient (38) warf Becher auf Pfleger und attackierte Securitys

Veröffentlicht am 14. März 2024, 07:21 / ©Montage: BMI/ Pachauer & Canva

Der 38-jährige lettischer Staatsangehöriger wurde am Abend in die Chirurgie West des Landeskrankenhauses Salzburg eingeliefert. Dort verhielt sich der 38-Jährige gegenüber dem Krankenhauspersonal äußerst renitent. Unter anderem warf er einen Becher mit Wasser in Richtung der behandelnden Pfleger. Als zwei Sicherheitsmitarbeiter hinzugezogen wurden, attackierte er diese sofort mit Faustschlägen. Ein Security- Mitarbeiter wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und dessen Brille beschädigt. Der 38-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 07:41 Uhr aktualisiert