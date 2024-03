Tag der offenen TÃ¼r an der Uni: Infos, Gratis-FrÃ¼hstÃ¼ck & Co

Von 8 bis 15 Uhr können die Besucher nicht nur erste Uni-Luft schnuppern, sondern in persönlichen Gesprächen mit Studierenden und Lehrenden herausfinden, welches Studium am besten zu ihnen passt. Die Serviceeinrichtungen der Universität wie SchreibCenter, Bibliothek, Studienberatung, Österreichische Hochschüler und viele mehr informieren über ihre Angebote. Lassen Sie sich individuell beraten!

Gratis-Frühstück

In kurzen Schnuppervorlesungen und Infosession bekommen Besucher erste Einblicke in verschiedene Studienrichtungen, in das Studierendenleben an der Universität Klagenfurt und wertvolle Tipps für den Studienstart. Infosessions, Campus- und Bibliotheksführungen sowie ein Gratis-Frühstück runden das Programm ab. Bei den Campus-Führungen erfahren die Besucher, wie vielfältig und großartig der Campus ist. Die Führungen durch die Bibliothek lassen in die Welt von über einer Million digitalen und physischen Medien eintauchen.

12.800 Menschen studieren an der Uni Klagenfurt derzeit

An der Universität Klagenfurt studieren aktuell rund 12.800 Menschen, mehr als 2.600 davon sind internationale Studierende. Die Bandbreite von angebotenen Studiengängen (21 Bachelorstudien, 30 Masterprogramme, 14-Lehramts-Unterrichtsfächer, 5 Doktoratsstudien) reicht von technischen Bachelorstudien wie „Robotics and Artificial Intelligence“ über kultur- und sprachwissenschaftliche Studien wie „Angewandte Kulturwissenschaft“ bis hin zu wirtschaftswissenschaftlichen Programmen wie „International Business and Economics“. Ab dem Wintersemester 2024/25 starten zwei neue Studien: das Bachelorstudium „Liberal Arts“ und das Masterstudium „Kreatives Schreiben und Schreibkulturen“. Der Tag der offenen Tür der Universität Klagenfurt ist eine schulbezogene Veranstaltung für Schüler der AHS und BHS.