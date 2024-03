Einfach mal „Abdampfen“: Am Samstag fährst du gratis mit dem Schiff

Kostenlose Schiffsrundfahrten? Dafür gibt es am Samstag, dem 16. März, die Möglichkeit. An Bord der Wörthersee Schifffahrt erwartet die Gäste Live-Musik, unter anderem mit Kärnt’n Gluat. In der Werft warten an diesem Tag ermäßigte Tickets für die kommende Schifffahrts-Saison auf interessierte Besucher.

Reinerlös kommt Familie zugute

Das ist noch nicht alles. Auf die Besucher erwartet eine Tombola im Glückshafen mit vielen Preisen. Unter den Sofortgewinnen befinden sich auch begehrte Tickets für kommende Events und Konzerte von ip media, darunter die legendäre Starnacht, Howard Carpendale, die Fantastischen Vier und das Konzert von Andreas Gabalier. WSG-Geschäftsführer Daniel Dörfler: „Der Reinerlös der Aktionen vor Ort kommt im Rahmen der gemeinnützigen Aktion ‚Krone hilft‘ einer in Not geratenen Kärntner Bauernfamilie zugute. Der Vater verstarb unerwartet und die Familie steht nun alleine da. Zumindest die finanziellen Existenzängste der Familie wollen wir lindern.“

„ABDAMPFEN“- Tag der offenen Schifffahrt Datum: Samstag, 16. März 2024, ab 9 Uhr

Ort: Ostbucht am Wörthersee

Programm-Highlights: Live-Musik an Bord Kostenlose Schiffsrundfahrten am Wörthersee Spannende Tombola im Glückshafen mit tollen Preisen, darunter Tickets für kommende Events und Konzerte von ip media.



