Von der Polizei gesucht: 1.000 Euro, wenn du diesen Mann erkennst

Veröffentlicht am 14. März 2024, 10:15 / ©Montage: Fotolia/ Polizei OÖ

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Dienstag, dem 12. März, gegen 16.30 Uhr, unmaskiert und mit einem Messer bewaffnet, eine Trafik in der Linzer Stockhofstraße und forderte vom Trafik Mitarbeiter Bargeld. Anschließend flüchtete er mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise erbeten

Von dem Tatverdächtigen wurde nun ein Phantombild erstellt. Das Landeskriminalamt Oberösterreich bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133-403333. Sämtliche Hinweise werden vertraulich behandelt. Wer dabei hilft, den Räuber zu schnappen, bekommt von der Wirtschaftskammer 1.000 Euro.

