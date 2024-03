Leserin warnt: „In Welzenegg verschwinden immer mehr Katzen“

Eine 5 Minuten Leserin hat sich mit Sorgen an die Redaktion gewandt. Laut ihr sollen seit Herbst 2023 viele Katzen in Klagenfurt Welzenegg verschwunden sein. Auch ihre Katze ist nicht mehr auffindbar.

„Katzen verschwinden spurlos“

„In Klagenfurt/Welzenegg verschwinden gerade so viele Katzen spurlos! Bereits im Herbst gab es gehäuft Meldungen von verschwundenen Katzen. Nach einigen wurde bereits mit find my friend Suchhunden gesucht, doch die Spur endet immer im Wald und bei der Freiwilligen Feuerwehr“, erzählt die Klagenfurterin. Sie hat auch andere kontaktiert, die Flyer von vermissten Fellnasen aufgehängt haben. Besonders erschreckend: „Wir haben alle auch komische Anrufe bekommen, mit meist unterdrückter Nummer und jemand hat hinein miaut oder sich lustig gemacht.“ Sie vermutet, dass jemand sein Unwesen im Wald und Umgebung treibt, da ihr das davor in 30 Jahren nicht in diesem Ausmaß dort untergekommen ist. „Ich bitte einfach die Leute achtsam zu sein und die Augen nach lebend Fällen oder gewaltbereiten Jugendlichen und Erwachsenen Ausschau zu halten“, sagt die Katzenbesitzerin abschließend.

©KK Viele Katzen werden vermisst

TiKo wurde informiert

Das TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) wurde von der Leserin auch informiert. Allerdings ist ihnen bisher noch nichts Auffälliges untergekommen, sie beobachten aber jetzt die Vermisstenfälle in Welzenegg genauer. Diese Tipps gibt es aber seitens des Vereines wenn eine Katze abgängig ist.

Tipps bei vermissten Katzen: Beim TiKo oder anderen Tierheimen vermisst melden mit Angabe der eigenen Telefonnummer, eines Bildes des Tieres, wenn vorhanden die ChipNr. Dann wird der Fall in einer Vermisstenmappe angelegt.

Es gibt auch eine Seite für Fundtiere/vermisste Tiere des Landes Kärnten.

Am besten bei den Nachbarn fragen, ob sie etwas gesehen haben und unbedingt Flyer in der Gegend aufhängen (hier gibt es beim TiKo sogar eine Vorlage)

Auf Facebook bei Kärntner helfen Kärntner Tieren posten

Den ehrenamtlichen Verein find my friend kontaktieren, die sind versiert in der Katzensuche

Abends nach dem Tier suchen uns es rufen, unter tags versteckt es sich eher

Tierschutzombudsfrau Dr. Jutta Wagner hatte noch keine Kenntnis darüber

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt Tierschutzombudsfrau Dr. Jutta Wagner: „Bisher bin ich über die vermehrten vermissten Katzen noch nicht informiert worden. Ich rate jedem, der sein Tier in der Gegend vermisst, das auch bei der Polizei anzuzeigen. Wenn nämlich dann etwas auffällig wird, kontaktieren die Beamten mich und ich erfahre von dem Fall.“ Des Weiteren rät sie allen Katzenbesitzern, dass eine katzengerechte Haltung in der Wohnung das Sicherste wäre, vor allem in einer Wohngegend, wo viel Verkehr herrscht. Darunter fällt, dass das Tier die Möglichkeit einer 3. Dimension hat, dass der Balkon gesichert ist und dass man bei den Fenstern natürlich auch einen Kippschutz installiert. „Man muss sich natürlich einlesen, wie man einer Katze in der Wohnung gerecht wird. Aber wenn man das Tier ausreichend beschäftigt, seinen Bedürfnissen nachkommt, dann ist es, meiner Meinung nach, besser, die Katzen drinnen zu lassen“, meint Wagner abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.03.2024 um 11:59 Uhr aktualisiert