Millioneninvestition am Längsee: Strandbad wird neu und modern

Schon seit zwei Jahren ist von einem Umbau im Strandbad in St. Georgen die Rede. Jetzt werden Nägel mit Köpfen gemacht. Wie „MeinBezirk.at“ berichtet, werden rund 1,7 Millionen Euro für die Umbauarbeiten in die Hand genommen. Bereits Ende Juni 2024 soll das Strandbad im neuen Glanz erstrahlen.

Großes Vorhaben bis zum Sommerbeginn

Umgebaut wird nicht für das Gebäude. Einige neue Attraktionen sollen den Längsee für Familien, Einheimische und Touristen wieder schmackhaft gemacht werden. Wolfgang Grilz, Bürgermeister der Gemeinde St. Georgen, zeigt sich zuversichtlich, dass zum Beginn der Badesaison eröffnet werden kann. Man sei froh, dass das Projekt nun endlich umgesetzt werden kann. Die Bausubstanz sei in Ordnung, daher habe man sich für eine Revitalisierung entschieden, führte Grilz gegenüber den Medien weiter aus. Auch Vizebürgermeister Peter Schratt zeigt sich von dem Vorhaben begeistert und bezeichnet das Projekt als „Meilenstein“, welcher hoffentlich viele Menschen an den See bringen wird.

Im Einklang mit der Natur

Für das Projekt verantwortlich ist vor allem der Architekt Helmut Rainer-Marinello von der Firma Kollitsch Architektur & Technik GmbH. Neu geplant wurden besonders die Außenbereiche und die Fassade des Seegasthauses. Doch auch die Vorzone und das Zugangsgebäude sollen schon bald im neuen Glanz erstrahlen. Auch die Wasserrettung bekommt einen neuen Stützpunkt und es wird einen Erste-Hilfe-Raum geben, erklärt Rainer-Marinello. Weiters soll der Zugangsbereich Richtung Kassa überdacht und der Sanitärbereich für Gäste und Mitarbeiter barrierefrei werden. Ein besonderes Augenmerk möchte man alleerdings auf das natürliche Erscheinungsbild legen. Natürlich werde sich einiges ändern und modern gestaltet, jedoch plane man keinen groben Eingriff, der die Natur verändert, führt der Architekt weiter aus.

Picknicken, „chillen“ und genießen

Das Strandbad attraktiv gestalten sollen besonders die gemütlichen Verweilzonen auf den Erdhügeln mit Schattenplätzchen oder geplante Picknick-Zonen. Eine „Chill-out-Zone“ soll für optimale Erholung im Innenbereich sorgen. Auch Sauna- und Fitnessliebhaber dürfen sich auf das neue Strandbad freuen. Für die Kleinsten wird ebenso gesorgt. Kinder dürfen sich auf zusätzliche Geräte wie Trampolin, eine Rutsche, die ins Wasser mündet und Co. freuen. Wichtig zu erwähnen ist: Alle Aufträge wurde an Firmen in der Umgebung zugeteilt. „Wenn alle an einem Strang ziehen, steht einer erfolgreichen Umsetzung nichts mehr im Wege“, erklären Manfred Fellner, Vorsitzender des Tourismusverbands St. Georgen, Vizebürgermeister Thomas Leitner, Gerhard Mock, Obmann Region Mittelkärnten, der Gemeindevorstand Ewald Göschl und Gunter Brandstätter, Geschäftsführer Regionalmanagement und Tourismusregion Mittelkärnten.