Lettland zu Gast in Kärnten: Botschafterin zeigt sich begeistert

Auch über Kooperationen im Rahmen der EU – insbesondere auch im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine, wurde geredet. Als Bereiche einer möglichen Zusammenarbeit erörterten sie „smarte“ Mobilität und Bildung. Kaiser schlug Delegationen aus Wirtschaft, Bildung und Politik für gegenseitige Besuche vor.

Schwerpunkt Digitalisierung und Mobilität

„Wir sind sehr an Kooperationen mit Lettland interessiert, weil unsere Länder einige Gemeinsamkeiten haben“, so Kaiser. Er will sich diesbezüglich auch als Mitglied im europäischen Ausschuss der Regionen einbringen. Der Landeshauptmann stellte der Botschafterin Kärnten als innovatives Land vor, in dem Industrie und Tourismus stark sind. Wesentliche Impulse werde die Koralmbahn als Teil der Baltisch-Adriatischen Achse bringen, ein weiterer Punkt, der Kärnten und Lettland verbinde. Im Bereich Bildung würde Kaiser mögliche Kooperationen speziell bei den Hochschulen ansetzen. Der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider weist auf die gute Vernetzung im Alpen-Adria-Raum hin. „Auch hier werden wichtige Kontakte für die Zukunft geknüpft“.

©LPD Kärnten/Krainz ©LPD Kärnten/Krainz

Begeistert von Kärnten

„Ich bin erst ein paar Stunden in Klagenfurt und ich habe bei allen Empfängen und Treffen sehr häufig den Begriff ‚Europa‘ gehört. Das freut mich immens“, betont Botschafterin Guna Japina, als sie von Bürgermeister Scheider und Vizebürgermeister Alexander Kastner im Rathaus willkommen geheißen wird. Die Botschafterin sieht viel Potential für Kooperationen, das auch genutzt werden sollte. Sie sagte, dass die baltischen Länder vielfach noch immer als „neue“ EU-Mitglieder gesehen werden, dabei seien sie nun schon seit 20 Jahren in der Europäischen Union. Begleitet wurde sie von Konsular-Assistent Wolfgang Lattacher und Inga Ulmane, der Botschaftsrätin für Wirtschaft und Handel. Im Zuge ihres Besuches in Klagenfurt war die Botschafterin auch bei der Eröffnung der Osterausstellung im Landhaus, wo diesmal auch Volkstrachten aus Lettland präsentiert werden.