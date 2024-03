Hutmacher Zapf: Über 100 Jahre alter Familienbetrieb insolvent

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der Hutmacher Zapf GmbH & Co.KG beim zuständigen Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Das Konkursverfahren wurde aufgrund eines Eigenantrags eröffnet.

Zwei Standorte

„Die Antragstellerin ist in ihrer jetzigen Rechtsform seit dem Jahr 1985 im Firmenbuch eingetragen und führt den seit 130 Jahren bestehenden Hutmacherbetrieb der Familie Zapf“, berichtet der AKV. Der Betrieb ist an zwei Standorten, einen in Werfen und eine in Salzburg, vertreten. Insgesamt werden 12 Mitarbeiter beschäftigt. Weiters sind 20 Gläubiger von der Insolvenz betroffen.

1,1 Millionen Euro Passiva

„Wie den Eröffnungsunterlagen zu entnehmen ist, belaufen sich die Verbindlichkeiten auf ca. 1,1 Millionen Euro, wobei es sich bei einem Großteil der Passiva um Bankverbindlichkeiten handelt. Den angeführten Passiva stehen Aktiva im Umfang von 443.000 Euro gegenüber“, so der AKV. Es ist noch unklar, ob der Betrieb weitergeführt wird. Auf jeden Fall kündigte das Unternehmen schon jetzt an, keinen Sanierungsplanantrag einzureichen.