Blaulicht trifft Bühnenlicht: Polizeimusik erobert den Konzertsaal

Der Startschuss fällt am Freitag, dem 15. März 2024, in Trofaiach. Weitere Konzerte sind im Grazer Congress am 21. März 2024 sowie in Pischelsdorf in der Oststeiermark am 12. April 2024 geplant.

Höhepunkt der Tour: Weltpremiere der besonderen Art

Die Vorbereitungen für diese Konzerthighlights des Jahres haben bereits seit Monaten in vollem Gange. Neben traditionellen Stücken wie dem Strauss-Walzer „Wo die Zitronen blüh’n“ dürfen sich die Zuhörer vor allem auf eine Mischung aus symphonischer Blasmusik und modernen Pop-Chor-Stimmen freuen. Erstmals werden die rund 65 Musikerinnen und Musiker der steirischen Polizeimusik gemeinsam mit den etwa 25 Stimmen von POPVOX die Bühne teilen. Das Repertoire umfasst dabei Neuinterpretationen großer zeitgenössischer Hits wie „Master Blaster“ von Stevie Wonder, „Bohemian Rhapsody“ von Queen und „Earth Song“ von Michael Jackson. Zudem können die Besucher auf eine musikalische Überraschung gespannt sein.

©Polizeimusik Steiermark ©Polizeimusik Steiermark ©Polizeimusik Steiermark

Restkarten sind über Ö-Ticket erhältlich

Der Vorverkauf für die drei Konzerte läuft bereits seit Wochen. Während für das Galakonzert im Grazer Congress nur noch Restkarten verfügbar sind, freuen sich die Musiker noch über kulturinteressierte Besucher in Trofaiach und Pischelsdorf. Tickets sind unter oeticket.com erhältlich.