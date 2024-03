Besuch aus Katalonien: Delegierte verewigte sich im Goldenem Buch

Krystyna Schreiber, seit 2019 in ihrer Rolle tätig, strebt danach, die Vernetzung Kataloniens in Europa zu stärken. In Begleitung von Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) und Stadtrat Günter Riegler (ÖVP) wurde Schreiber im Rathaus empfangen und hatte die Ehre, sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen.

Krystyna Schreiber erkundete Graz

Die gebürtige Deutsche, die in Dresden aufwuchs, verfügt über ein breites Spektrum an Kompetenzen, von Volkswirtschaftsstudien in Köln bis hin zu einem Übersetzerdiplom in Barcelona. Seit 2012 engagiert sie sich aktiv für Katalonien und veröffentlicht Interviews und Essays zu relevanten Themen. Während ihres Besuchs in Graz erkundigte sich Schreiber insbesondere über Tourismus, Genuss und Nachhaltigkeit in der Region, da diese Aspekte für Katalonien von großer Bedeutung sind.

Spektakuläre Menschenpyramide aus Katalonien am Hauptplatz

Stadtrat Günter Riegler erinnerte sich ebenfalls an vergangene Ereignisse, insbesondere an das Jahr 2004, als eine spektakuläre Menschenpyramide aus Katalonien den Grazer Hauptplatz zierte und für Aufsehen sorgte. Selbst der damalige Bürgermeister Siegfried Nagl beteiligte sich mutig an diesem einzigartigen Ereignis.