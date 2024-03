„Keller komplett verraucht“ – Feuerwehr rückte aus

Veröffentlicht am 14. März 2024, 19:57 / ©FF Pöllau

In Unterneuberg kam heute gegen 17.09 Uhr zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Pöllau aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Keller. Ursache hierfür war eine Überhitzung in einer Heizungsanlage, die den Keller des Gebäudes komplett verrauchte.

Rauchentwicklung im Keller erfolgreich eingedämmt

Die Feuerwehr wurde mittels Stiller-Alarmierung alarmiert und traf rasch am Einsatzort ein. Ein Trupp mit schwerem Atemschutz drang sofort ins Gebäude vor, um die Heizungsanlage außer Betrieb zu nehmen und das Heizmaterial zu entfernen. Die Ausbreitung des Rauchs konnte eingedämmt werden.

31 Einsatzkräfte vor Ort

Die Einsatzkräfte setzten einen Druckbelüfter ein, um das Gebäude rauchfrei zu machen und überprüften die Heizung mit einer Wärmebildkamera, um sicherzustellen, dass keine weitere Gefahr besteht. Erst nachdem das Gebäude sicher war, konnte die Feuerwehr wieder in ihr Rüsthaus einrücken und ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Insgesamt standen 31 Florianis im Einsatz.