Auf A2: Gefahrenguttransporter beginnt plÃ¶tzlich zu rauchen

Gestern Nachmittag, gegen 14.50 Uhr, war ein Bosnier mit einem Gefahrenguttransporter auf der A2 in Richtung Wien unterwegs, als er plötzlich eine Rauchentwicklung im Bereich seines Sattelanhängers bemerkte. Drei Feuerwehren mussten mit schwerem Atemschutz anrücken – wir haben berichtet. Am Parkplatz Twimberg koppelte der 42-Jährige das Sattelfahrzeug sofort vom Sattelanhänger ab und sicherte den Bereich um den Anhänger ab. Weiters wies er andere Personen in der Nähe an, den Gefahrenbereich um den Sattelanhänger sofort zu verlassen.

Drei Feuerwehren alarmiert

Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte die Rauchentwicklung ebenfalls festgestellt werden, weshalb die Feuerwehren Wolfsberg, Bad St. Leonhard und Preitenegg unter Bekanntgabe der Gefahrengutnummer verständigt wurden. Weiters wurde eine Streife der Landesverkehrsabteilung mit einem besonders ausgebildeten Beamten, einem so genannten Schwerverkehrskontrollorgan, dem Vorfall hinzugezogen, berichtet die Polizei.

Parkplatz Twimberg fast zwei Stunden lang gesperrt

Unter Verwendung von schwerem Atemschutz wurde seitens der Feuerwehr die Plane vom LKW gezogen, um die Ursache für die Rauchentwicklung feststellen zu können. Dabei konnte dann festgestellt werden, dass es zu einer chemischen Reaktion von beschädigten Akkumulatoren mit Hitzeentwicklung gekommen war. Dieser wurde von den Feuerwehren bekämpft, eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer oder die Umwelt sei nicht gegeben gewesen, so die Polizei weiter. Der Parkplatz Twimberg war zwischen 14.55 und 16.40 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.