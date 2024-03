Wiedereinstieg: Stadt Graz fördert ältere Arbeitssuchende

Arbeitslosigkeit führt häufig zu finanziellen Engpässen, zu einem verringerten Selbstwertgefühl und zu weniger Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben. Doch Arbeit und Beschäftigung sind sinnstiftend, schaffen Wertschätzung und ermöglichen ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben. „Jeder Mensch kann in eine Situation geraten, in der er Hilfe benötigt. Die Gründe dafür sind vielfältig. Daher ist es wichtig, dass jede und jeder individuelle Beratung und Hilfeleistung erhält, um wieder am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können“,so der Grazer Stadtrat für Arbeit und Beschäftigung Robert Krotzer (KPÖ).

Karriereguiding für ältere Arbeitssuchende

Genau hier setzt das Projekt „Karriereguiding für ältere Arbeitssuchende“ des Vereins zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung (FAB) in Kooperation mit dem AMS an. Dadurch eröffnen sich für die Teilnehmer die Möglichkeit, ihren Weg zu gehen – in der Arbeitswelt und im Alltag. Konkret begleiten Experten aus der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung in Kleingruppen arbeitssuchende Grazer ab 50 Jahren. Die Profis unterstützen durch ein individuelles Coaching und spezielle Fortbildungen beim Finden eines Arbeitsplatzes. Ziele der Maßnahmen sind die Erschließung eines neuen Netzwerkes, die Stärkung des Selbstwertgefühls, die Verbesserung der Kompetenzen und Kenntnisse rund um den Bewerbungsprozess sowie die Ermittlung neuer Jobmöglichkeiten. Praxisnahe Einblicke, Expertisen und Tipps rund um Bewerbungsverfahren und Jobmöglichkeiten werden vermittelt, um eine Arbeitsstelle am 1. Arbeitsmarkt zu erhalten.

