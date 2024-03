5. Kärntner Krebstag: Ärzte informieren über die Krankheit und Therapien

In Österreich erkranken jährlich rund 40.000 Menschen neu an Krebs. 3.500, rund acht Prozent, sind es in Kärnten. „Der Kampf gegen den Krebs ist und bleibt eine Herausforderung für Patienten, deren Angehörige und auch für die Ärzte“, sagt Wolfgang Eisterer, Leiter des Onkologischen Zentrums und Abteilungsvorstand der Inneren Medizin und Hämatologie und internistischen Onkologie am Klinikum Klagenfurt am Wörthersee.

Diese Vorträge erwarten euch:

Im Rahmen des 5. Kärntner Krebstages informieren Experten verschiedener Fachrichtungen schwerpunktmäßig über die Fortschritte in der Behandlung von Magen-, Darm- und Bauchspeicheldrüsenkrebs, aktuelle Therapien beim Prostatakarzinom und hellen Hautkrebs oder über neue Möglichkeiten in der Schilddrüsen-Chirurgie. Außerdem werden technische Möglichkeiten der Interventionellen Radiologie sowie Vorsorgeuntersuchungen besprochen. Weitere Vorträge befassen sich mit Prognose und Therapien beim multiplen Myelom, der HPV-Impfung oder der Onkologischen Pflege. Zudem wird erklärt, wie eine Fremdspendersuche bei Leukämiepatienten funktioniert. Neben dem Vortragsprogramm werden auch begehbare Organmodelle der Prostata und der Gebärmutter ausgestellt sein.

Stammzellenspende und Tipps und Tricks

Zudem geben Experten Schminktipps für Patienten unter Chemotherapie. Vorort wird außerdem eine Ernährungsberatung angeboten. Zudem wird es möglich sein, sich für eine Stammzellenspende beim Verein „Geben für Leben“ zu registrieren (Typisierungsaktion). Abschließendes Highlight ist eine Podiumsdiskussion mit Beginn um 16.10 Uhr, in der Fragen aus dem Publikum beantwortet werden. Alle Informationen sowie das genaue Programm findest du hier.

Zahl der Erkrankungen steigt: Die Zahl der Krebserkrankungen ist weiter im Steigen, nicht zuletzt wegen der immer älter werdenden Bevölkerung. „Gleichzeitig lassen sich diese jedoch immer besser diagnostizieren und auch besser behandeln, weshalb die Sterblichkeitsrate deutlich rückläufig ist“, erklärt Eisterer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 09:07 Uhr aktualisiert