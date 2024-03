Hubschraubereinsatz: 44-Jähriger verletzt sich mit Holzspalter schwer

Am linken Daumen

Krems in Kärnten

Veröffentlicht am 15. März 2024, 11:54 / ©ARA Flugrettung

Heute in den frühen Vormittagsstunden, gegen 7.30 Uhr, hat ein 44-jähriger Mann auf seinem Anwesen in Krems in Kärnten Arbeiten mit einem hydraulischen Holzspalter durchgeführt. Dabei kam jedoch sein linker Daumen zwischen Spaltkeil und Holzstamm – der 44-Jährige verletzte sich schwer. Er musste vom Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.