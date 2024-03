Süße Aktion: „Osterhasen kaufen regional“ in Spittal

Mit dem Startschuss für die Osteraktion „Osterhasen kaufen regional“ am Montag, den 18. März 2024 werden Kinder und Familien dazu eingeladen, die örtlichen Betriebe zu unterstützen und von Überraschungen zu profitieren.

25 regionale Betriebe dabei

Insgesamt 25 Spittaler Betriebe beteiligen sich an der Aktion, bei der Kinder ein Sackerl in den Geschäften abholen können. Das Besondere dabei: Die Kinder dürfen ihr Sackerl gestalten, es bis 22. März 2024 zurückbringen und sich dann beim Osterpicknick am 27. März im Spittaler Stadtpark auf eine Überraschung freuen. Die Sackerln werden vom Osterhasen gefüllt und dort persönlich an die Kinder übergeben.

©Gritzner

Buntes Programm in Sicht

Die Veranstaltung verspricht ein buntes Rahmenprogramm. Auch ein Zauberer schaut vorbei. Zusätzlich sorgen Feen mit einer Riesen Seifenblasen Show für eine märchenhafte Atmosphäre für Groß und Klein. Die Osteraktion „Osterhasen kaufen regional“ bietet nicht nur die Möglichkeit, lokale Betriebe zu unterstützen, sondern stimmt auch freudig auf das kommende Osterfest. Das gesamte Osterprogramm der Stadtgemeinde Spittal findest du hier.