Osteraktion für den guten Zweck bei der Sun and Beauty Lounge

In einer bemerkenswerten Gemeinschaftsaktion wurden in den Sun & Beauty Lounges in ganz Österreich, Osterhasen platziert, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Fotos mit ihnen zu machen. Diese Fotos können dann auf Facebook oder Instagram mit der Markierung des Unternehmens geteilt werden. Für jedes geteilte Bild spendet die Sun&Beauty Lounge großzügige 10 Euro an den Verein „Freundschaftsbänder“.

Was macht der Verein „Freundschaftsbänder“? Das Ziel des Vereins ist es Kinder, Jugendliche und Erwachsende mit Behinderung zur gesunden Bewegung und regelmäßigen Sport zu bringen. Oftmals ist es die erste Bewegungserfahrung, welche sie durch den Verein erfahren. Diese Initiative beruht auf dem ehrenamtlichen Engagement und der Herzlichkeit seiner Mitglieder.

Eine Aktion, bei der jeder mithelfen kann

Bereits bekannt für ihre engagierte Gemeinschaftsarbeit, lädt die Sun and Beauty Lounge regelmäßig ihre Gäste ein, sich an ihren karitativen Bemühungen zu beteiligen. Ihre derzeitige Osteraktion hat bisher schon Einnahme in Summe von 5000 Euro erbracht. Diese Aktion erfreut sich großer Beliebtheit bei den Kunden, die von der Möglichkeit begeistert sind, aktiv Gutes zu tun. Bereits die Osteraktion im Jahr 2022 wurde sehr gut unterstützt. Die Sun & Beauty Lounge hat sich als ein Unternehmen etabliert, das stets dort hilft, wo Hilfe benötigt wird. Diese Hingabe zeigte sich auch während der jüngsten Unwetterkatastrophe in Kärnten. Es ist besonders hervorzuheben, dass sowohl die Sun & Beauty Lounge als auch der Verein Freundschaftsbänder darauf bedacht sind, Spenden direkt und ohne Verwaltungsaufwand oder Abzüge an die Bedürftigen weiterzugeben, was ihre gemeinsamen Anstrengungen umso bewundernswerter macht.

©Sun&Beauty Viele Menschen haben bereits teilgenommen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.03.2024 um 13:49 Uhr aktualisiert