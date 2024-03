Fast 600.000 Temposünder lassen Kassen in Kärnten klingeln

Die Verkehrspolizei ist ein integraler und wichtiger Aufgabenbereich der Sicherheitsbehörden. „Die Überwachung von Straßenverkehrsordnung, Kraftfahrgesetz und Führerscheingesetz sowie den nachgelagerten Bestimmungen sind für ein geordnetes Funktionieren des gesamten Straßenverkehrs unumgänglich“, erklärt das Innenministerium in einer Aussendung. Über sechs Millionen Mal waren Österreicher im vergangenen Jahr jedenfalls zu schnell unterwegs. Wie sieht die Statistik aber in Kärnten aus?

3.150 Alkoholanzeigen in Kärnten

In Kärnten waren Fahrzeuglenker insgesamt 594.274 Mal zu schnell unterwegs. Zudem wurden im Vorjahr im Bundesland fast 133.000 Alkovortests, Alkomattests und ärztliche Untersuchungen durchgeführt. Daraus sind 3.150 Alkoholanzeigen resultiert. Vor allem die Drogen-Anzeigen sind im Österreich-Schnitt aber förmlich „explodiert“. Mit 8.676 hat man im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 15,7 Prozent an Anzeigen stehen. In Kärnten wurden 246 Mal Lenker wegen Fahrens unter Drogeneinflusses angezeigt.

Teils starke Anstiege österreichweit

Weiters wurde noch ausgewertet, wie es mit der Moral beim Angurten, bei den Kindersitzen und beim Telefonieren am Steuer aussieht. 6.233 Mal wurden in Kärnten im Jahr 2023 Übertretungen beim Angurten festgestellt, 589 Mal wurden Kärntner angezeigt, wegen fehlenden oder „falschen“ Kindersitzen und 8.163 Übertretungen wurden bezüglich Telefonierens am Steuer festgestellt. Österreichweit sind die Zahlen übrigens nur bei den Alkoholanzeigen und bei den Telefon-Übertretungen zurückgegangen. In den übrigen Bereichen gab es jeweils teilweise starke Anstiege zu verzeichnen.