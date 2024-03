Räuber versuchten, Frau am helllichten Tag die Handtasche zu entreißen

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstagnachmittag im Bereich der Haltestelle „Eggenberger Allee“ die Handtasche einer 60-jährigen Frau zu rauben. Sie stürzte zu Boden und wurde verletzt. In der Folge flüchteten die beiden Täter ohne Beute. Die Frau fuhr im Anschluss nach Hause in den Bezirk Leibnitz. Erst tags darauf erzählt sie ihrem Partner von dem Vorfall und klagte über Schmerzen. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt.

Zeugen gesucht

Aufgrund der Örtlichkeit und der Tageszeit geht die Polizei davon aus, dass die Tat von Zeugen beobachtet wurde. „Diese mögen sich mit der Polizeiinspektion Leibnitz unter 059133/6160 in Verbindung setzen“, bitten die ermittelnden Beamten. Das Opfer konnte gegenüber den erhebenden Beamten der Polizeiinspektion Leibnitz leider keine genaueren Angaben über die Täter machen.