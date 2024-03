Kärntner Gastronom eröffnet neues Café in Klagenfurt

Veröffentlicht am 16. März 2024, 08:57 / ©5 Minuten

Nie langweilig wird es mit dem bekannten Kärntner Gastronomen Marcel Schwarz! Am 14. und 15. März hat er seinen mittlerweile fünften Betrieb eröffnet: Das Café Primavera. Der Treffpunkt für Jung und Alt befindet sich direkt neben seiner gleichnamigen Pizzeria in der Niederdorfer Straße und soll ein gemütlicher Rückzugsort werden. „Ich wollte einmal etwas Neues machen und nicht immer nur Speiselokale eröffnen“, witzelt Schwarz im Gespräch mit 5 Minuten.

Auf Pizza müsst ihr trotzdem nicht verzichten!

Italienische Spezialitäten soll es in seinem neuen Lokal aber dennoch geben. „Die Speisen werden in der angrenzenden Pizzeria zubereitet und dann dorthin gebracht“, erklär der Betreiber. Zudem werden herzhafte Mehlspeisen sowie heiße und kalte Getränke in dem neuen Café serviert.